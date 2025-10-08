Adana'da Çocuk Kartonla Oyun Oynarken Ölümden Döndü

Haberler

Adana'nın Seyhan ilçesinde 4 yaşındaki Bünyamin Süleyman, sokakta karton örterek oyun oynarken bir bisikletin üzerinden geçmesi sonucu korkarak ayağa kalktı. O anlar görüntülendi. Çocuk, eğer bisikletten önce bir otomobil geçseydi ciddi bir kaza riskiyle karşı karşıya kalabilirdi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Bünyamin Süleyman sokakta oynamaya başladı. Bir süre sonra Süleyman sokakta bulduğu kartonlarla üzerini örttü. Kartonun altında fark edilmeyen çocuğun üzerinden bu sırada bisiklet geçti. Bunun üzerine çocuk korkup ayağa kalktı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. O sırada sokakta bulunan otomobil, bisikletten önce hareket etmediği için çocuk ölümden döndü.

Çevre sakinlerinden Hasan Alın, çocuğun sokakta üzerine karton örterek oyun oynadığı için fark edilmediğini belirterek, "Çocuk bisikletin geçmesiyle fark edildi. Bisikletten önce otomobil geçse bugün çok kötü olay olabilirdi" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
