Adana'da Çocuğun Bisikleti Market Önünde Çalındı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde zincir markete alışveriş için giren çocuğun bisikleti çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin bisikletleri deneyip beğendiğini alması dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zincir markete alışveriş için giren bir çocuk, bisikletini marketin önünde bıraktı. Bu sırada kimliği başka bir yaşı küçük şahıs, market önünde duran bisikletleri deneyip beğendiğini çaldı. Bu anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken bisikleti çalınan çocuğun ailesinin durumu polise bildirdiği öğrenildi.

Hırsızlık şüphelisiyle ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi. - ADANA