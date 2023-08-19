Adana'da Cinnet Getiren Şahıs Eşi ve Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir şahıs cinnet getirerek eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Şahıs kendisini de yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da cinnet getiren şahıs, eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini de yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78101. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 9. katında meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı cinnet getiren Cem Suna (49), eşi Deniz (43) ve 16 yaşındaki oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini de bıçakla yaraladı. Sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunun öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Cem Suna ise hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri de morga kaldırıldı.

Öte yandan olayda iki bıçak kullanıldığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA