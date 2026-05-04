Adana'da cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu ustabaşını evinde silahla vurarak öldüren şahıs, cinayetten 4 saat sonra yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir firmanın eski çalışanı N.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi, ustabaşı Alican Gündüz'ün evine geldi. Gündüz'ün evine girerek 6 el ateş edip öldüren şahıslar daha sonra kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gündüz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan ve 10 gün önce işten çıkarıldığı öne sürülen N.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu cinayetten 4 saat sonra Adana'da yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından N.K., geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesine sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

