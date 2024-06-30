Adana'da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına havadan bir uçak ve iki helikopter, karadan ise çok sayıda arasöz ile müdahale edildi. Şu anda ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Adana'da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Havadan bir uçak ve iki helikopter, karadan ise çok sayıda arasöz ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler ormanlık alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor. - ADANA