Adana'da Cam Silme Bahane İle Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Adana'da Cam Silme Bahane İle Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kırmızı ışıkta durarak cam silme bahanesiyle sürücülerden para isteyen iki şüpheli, yapılan ihbarla polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri, daha önce aynı suçtan 42 kez işlem görmüştü.

Adana'da kırmızı ışıkta bekleyip cam silme bahanesiyle araçların kapılarını zorlayarak sürücülerden zorla para isteyen 2 şüpheli yakalandı.

Kentin Yüreğir ilçesindeki trafik ışıklarında, cam silen şahıslar araçların kapılarını zorlayarak para istediği anlar İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenmişti. Bu görüntüleri ihbar sayan polis şüphelilerin kimliklileri tespit etme çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerdeki kişileri D.T (24) ve M.Y (20) olduğu tespit edildi. Şahıslar kısa sürede polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"Aynı suçtan defalarca kayıtları çıktı"

Yakalanan D.T.'nin, trafikte cam silmesine 42 defa işlem yapılırken, M.Y.'ye ise 8 defa işlem yapıldığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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