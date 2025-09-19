Haberler

Adana'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Adana'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
Yumurtalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 18 yaşındaki Emrah Gin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Ayas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, halk plajından denize giren Emrah Gin, boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin yardım çağrısı üzerine çevredeki vatandaşlar kano ile Emrah Gin'i sahile çıkardı. Uzun süre kalp masajı yapılarak sağlık ekiplerine teslim edilen genç ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gin, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'ten arkadaşlarıyla denize yüzmeye geldiği öğrenilen Emrah Gin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
