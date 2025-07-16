Adana'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde yürüyüş yapan Hakan A., kimliği belirsiz kişilerce bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen müdahale ederek yaralıyı hastaneye kaldırdı, polis ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da sokak yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Polis şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan A. sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsizi kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında darp edilen Hakan A., ardından göğüs bölgesinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Hakan A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hakan A.'yı hastaneye kaldırırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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