Adana'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi karın bölgesinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA