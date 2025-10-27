Adana'da Bıçaklama Olayı Kamerada

Adana'da bir kişi sopa ve tekmeyle darbedildikten sonra bıçaklandı. O anlar saniye saniye cep telefonu kemerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'nda Menderes Adası olarak bilinen yerde bir grup bir kişiyi kovalamaya başladı. Kaçan kişiyi bir süre sonra yakalayan şahıslar onu sopa ve tekmeyle darbetmeye başladı. Daha sonra aralarından biri şahsı bıçakladı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yaralı şahsın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. - ADANA