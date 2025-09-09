Adana'da Bebeği Mahsur Kalan Anneye İş Makinesiyle Yardım

Adana'da çöp dökmek için sokağa çıkan kadının bebeği evde mahsur kalınca iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 2'nci katında oturan bir kadın, çöp dökmek için bebeğini bırakıp aşağı indi. Çöpü döküp geri geldiğinde kapının anahtarını almadığını fark eden kadın evde bebeği mahsur kalınca yardım istedi. Bunun üzerine çevrede bulunan bir iş makinesi operatörü yardıma geldi. İş makinesi apartmana yaklaşıp 2'nci kata doğru kovasını uzattı. Daha sonra iş makinesi kovasının üzerine ahşap merdiven konularak bir kişi balkondan içeri girdi. Şahıs bebeği alıp kapıyı da açarak annesine teslim etti.

Teşekkür eden anne daha sonra bebeğini kurtaran iş makinesi operatörüne karpuz hediye etti. - ADANA