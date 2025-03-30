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Adana'da Bayram Namazı Sonrası Dilenciler Tepki Topladı

Adana'da Bayram Namazı Sonrası Dilenciler Tepki Topladı
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Adana'da Ramazan Bayramı'nda cami önlerinde dilencilerin, yanlarındaki çocuklarla birlikte para talep etmesi vatandaşların tepkisini çekti. Bazı vatandaşlar durumu eleştirirken, dilencilerin organize hareket ettiğini vurguladı.

Adana'da bayram namazı idrak edilirken camilerin önünde çocuklarıyla dilenen dilenciler pes dedirtti.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor. Kent genelinde tüm camileri dolduran vatandaşlar, vaaz ve duaların ardından bayram namazını kıldı. Kent genelindeki birçok camiyi ise dilenciler mesken tuttu. Dilenciler, yanındaki çocukları da kullanarak namaz çıkışı vatandaşlardan para talep etti. Bazı vatandaşlar ise dilencilere tepki gösterdi.

Yaşanan duruma tepki gösterenlerden Osman Can, "Bu dilenciler çeteleşmiş durumda. Bunların ekipleri var. Vatandaşı rahatsız ediyorlar" dedi.

Bayram namazını kılmaya gelen Tahir Esen de, "Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Rabbim nice bayramları bize göstermeyi nasip etsin" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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