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Adana'da Bayğaralar şüphelisi polis ve MİT operasyonuyla yakalanıp tutuklandı

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Adana'da Bayğaralar şüphelisi polis ve MİT operasyonuyla yakalanıp tutuklandı
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Adana'da Bayğaralar suç örgütü dosyasınca aranan şüpheli, polis ve MİT'in ortak operasyonuyla Çukurova ilçesindeki bir evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana'da 'Bayğaralar' suç örgütü dosyasınca aranan bir şüpheli polis ve Milli İstihbara Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla yakalandı. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve MİT ekipleri 'Bayğaralar' suç örgütü dosyasından aranan H.Ö.'ün peşine düştü.

Yapılan teknik çalışmalar neticesinde söz konusu şüphelinin merkez Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Ekipler eve yaptığı operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette götürülen H.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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