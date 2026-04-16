Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 287 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla aralarında 8 kadının da bulunduğu 287 şüpheli, 'Bayğaralar' suç örgütü kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından, Adana merkezli 8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında 8 kadının da olduğu 287 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli olmak üzere İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde 13 Nisan 2026 tarihinde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Uyuşturucu Ticareti Yapma, Mala Zarar Verme, 6136 SKM ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarını işledikleri tespit edilen "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 8 ildeki operasyonlarda aralarında 8 kadının da olduğu 287 şüpheliyi gözaltına aldı.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Polis operasyonlarda ev iş yerlerinde yaptığı aramalarda, 1 adet el bombası, 4 adet AK 47 otomatik silah, 2 adet otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 25 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve bin 128 adet fişek, 39 bin 733 adet uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin euro ve 33 bin 735 lira ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon lira olan 2 adet işyeri ile 5 adet araca el koyuldu.

287 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı

Okul katliamıyla ilgili yeni gelişme
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı

Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına dayanamadı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti

Diyarbakır’da aile katliamı: Eşini öldüren adamdan akılalmaz hareket

Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a sunulan 5 bin 200 liralık biletler için savunma

Tepki sonrası savunma yaptılar: 99 kişi çalıştırıyoruz, maaş ödenecek
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip

İşte Maraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü
Saldırgan, sınıf arkadaşlarını daha önce tehdit etmiş

Saldırgan, yapacaklarını sınıf arkadaşlarına daha önceden söylemiş