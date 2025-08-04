Adana'da Balon Filesine Sıkışan Güvercin Kurtarıldı

Adana'da Balon Filesine Sıkışan Güvercin Kurtarıldı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir apartmanın balkon filesine sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve doğaya salındı.

Adana'da bir apartmanın balkon filesine sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinin balkonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, balkondaki fileye güvercin sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, can çekişen güvercini dakikalar süren çalışmayla kurtardı. Fileden çıkarılan hayvan, kısa süre sonra doğal yaşamına salındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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