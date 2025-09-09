Adana'da Baba ve Oğul Temizlik Görevlisini Darbetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde, baba ve oğlunun temizlik görevlisini darbetme anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, bugün Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, baba Y.Ö., apartmandan aşağıya çöp attı. Durumu gören temizlik işçisi U.A., "Neden apartmandan atıyorsun. İnip çöpe atar mısın" şeklinde uyardı. Uyarının arından baba Y.Ö. ve oğlu S.Ö. aşağı inip U.A.'ya saldırdı. Darbedilen U.A. yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan temizlik görevlisi, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yakalanan baba ve oğlu ise gözaltına alındı.

O anların ise çöp aracının kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde temizlik görevlisinin eliyle atılan çöpe tepki gösterdiği, ardından şahısların gelerek kendisini darbettiği anlar yer aldı. - ADANA