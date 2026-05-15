Haberler

Havalandırma borusunda mahsur kalan 3 yavru kuş kurtarıldı

Havalandırma borusunda mahsur kalan 3 yavru kuş kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir apartmanın 6. katındaki evde aspiratör havalandırma borusunda mahsur kalan 3 yavru kuş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak veteriner birimine teslim edildi.

Adana'da bir apartmanın 6. katındaki evde aspiratör havalandırma borusunda mahsur kalan 3 yavru kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katında oturan Hakan ve Ezel Yıldız çifti, aspiratör havalandırma borusundan kuş sesi geldiğini fark etti. Kendi çabalarıyla kuşlara ulaşmaya çalışan çift, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Eve gelen itfaiye bünyesinde görev yapan Can-Kur ekipleri, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yuvanın bulunduğu havalandırma borusunu söküp boru içerisine yuva yapıp mahsur kalan 3 yavru kuşu kurtardı. Kuşlar, gerekli bakımları ve sağlık kontrollerinin yapılması için veterinerlik birimine teslim edildi.

Hakan Yıldız, binanın dış cephesinin tadilatta olduğunu anlatarak, "Binamızda tadilat vardı. 2-3 gündür aspiratör havalandırması kapalıydı. O sırada demek ki yuva yapmışlar ve içeride kalmış, çıkamamışlar. Sağ olsun ekipler kuşları kurtardı" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BAE, İran'ın 'savaşta aktif rol aldılar' yönündeki suçlamalarını reddetti

Körfez ülkesinden İran'a rest! Resmen reddettiler
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor

Vatandaşa oh dedirten sözler: Gündemimizde yok

Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var

Reyting uğruna yaptığına bakın! Esra Erol'a tepki yağıyor

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bir ülkenin kaderi değişecek! İskoçya'da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir

41 yıllık hakimiyetin bitmesine artık sayılı saatler kaldı

İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...