Üye Girişi
Haberler

Adana'da Asayiş Şube Müdürlüğü 1 Haftada 374 Şahsı Yakaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir haftada yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 374 şahıs yakalandı ve 135 ruhsatız silah ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1 haftada yaptığı çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 374 şahsı yakaladı, 135 ruhsatız silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir haftada yaptığı çalışmalarla suçlulara göz açtırmadı. Yapılan uygulamalarda 105 ruhsatsız tabanca, 24 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve bu silahlara bağlı olarak 2 bin 33 fişek ele geçirildi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında 14 çalıntı motosiklet, bir çalıntı otomobil ve bir elektrikli bisiklet ele geçirildi. Aynı zamanda yasa dışı bahis kapsamında 7 iş yerine yasal işlem uygulanmıştır. Huzuru sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 374 şahıs yakalanırken bunlardan 118'i tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güvenlik Yakalama 3-sayfa Güncel Asayiş adana Suç

Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Minik Narin son yolculuğuna beyaz gelinlikle uğurlandı

 Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

"Amcası cesedi çuval içerisinde bana verdi, dereye götürdüm"

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı! Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi? Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 9 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ''43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü'' diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir? Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanıyor, hangi gün, saat kaçta? Narin Güren olayı nedir? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede bulundu? Narin'in otopsi sonucu ne? Apaçi Mustafa'nın talibi kim oldu? Sana Değer programında Apaçi Mustafa'ya talip geldi! Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu?
title