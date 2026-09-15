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Adana’da arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Adana’da arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
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Adana’da bir kişi, kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 17 yaşındaki arkadaşını bıçakla öldürdü.

Adana'da bir kişi, kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 17 yaşındaki arkadaşını bıçakla öldürdü. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, 12 Eylül günü saat 23.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Baran A. (18), çocukluk arkadaşı Hasan Hüseyin Kara (17) ve 2 kişiyle birlikte boş bir arsada alkol aldı. Arkadaş grubu daha sonra Baran A.'nın bir akrabasının evine geçti. Burada küfürleşme nedeniyle Baran A. ile Hasan Hüseyin Kara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Baran A., bıçakla Kara'yı karın bölgesinden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kara, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Baran A.'nın saklandığı evi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Baran A.'nın emniyetteki ifadesinde, "İçki içerken bana küfür etti. Kendisini uyarmama rağmen devam edince öfkelendim. Bacağından bıçaklayacaktım ancak arbede sırasında karnına isabet etti" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Baran A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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