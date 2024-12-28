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Adana'da Aranan İki Şahıs JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı

Adana'da Aranan İki Şahıs JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı
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Adana İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Yüreğir ilçesinde yapılan operasyonla, çeşitli suçlardan firari olan U.K. ve E.Ç. isimli şahısları yakaladı. Her iki şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da aranan 2 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yüreğir ilçesinde yapılan operasyonlarda; çeşitli suçlardan uzun süredir firari olan biri 23, diğeri 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan U.K. (30) ve E.Ç. (30) isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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