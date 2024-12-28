Adana'da Aranan İki Şahıs JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı
Adana İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Yüreğir ilçesinde yapılan operasyonla, çeşitli suçlardan firari olan U.K. ve E.Ç. isimli şahısları yakaladı. Her iki şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da aranan 2 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yüreğir ilçesinde yapılan operasyonlarda; çeşitli suçlardan uzun süredir firari olan biri 23, diğeri 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan U.K. (30) ve E.Ç. (30) isimli şahıslar yakalandı.
Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA