Adana'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitti: Baba Öldürüldü, Kızı Yaralandı

Adana'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitti: Baba Öldürüldü, Kızı Yaralandı
Adana'da komşular arasında araç park etme yüzünden çıkan tartışmada babasını öldüren ve kızını yaralayan şüpheli Dalyan Y., adliyeye sevk edildi. Olayda babanın hayatını kaybettiği, kızının ise tedavi sonrası taburcu olduğu öğrenildi.

Adana'da komşular arasında araç park etme nedeniyle çıkan tartışmada babayı öldürüp kızını yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelmişti. Gece meydana gelen olayda araç park etme meselesi yüzünden Hasan Akgün (39) ve kızı A.A. (17) komşusu Dalyan Y. tarafından tabancayla vurulmuştu. Hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybederken ayağına kurşun isabet eden A.A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyette sorguya alındı.

Şüpheli Dalyan Y.'nin ifadesinde, "Sürekli arabasını evimin önüne bırakıyor, yüksek sesle müzik dinleyip gürültü yapıyordu. Kendisini uyardım. Önce tartıştı, daha sonra kavga ettik. Kavgada kendisini vurdum" dediği öğrenildi.

Katil zanlısı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
