Adana'da Apartman Dairesine Uyuşturucu Sera Kuruldu: 3 Gözaltı

Adana'da Apartman Dairesine Uyuşturucu Sera Kuruldu: 3 Gözaltı
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Adana'da bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda, özel düzenekle oluşturulmuş bir serada hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 9 kök hint keneviri ile 121 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi.

Apartman dairesine uyuşturucu serası kurmuşlar: 3 gözaltı

ADANA - Adana'da polisin bir apartman dairesine düzenlediği operasyonda bir odaya özel düzenekli sera kurularak hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde bir apartman dairesinde hint keneviri yetiştirildiği yönünde bilgi aldı. Bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Dairede yapılan aramada, bir odaya özel düzenekle oluşturulmuş sera içerisinde 9 kök hint keneviri ile 121 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Evde bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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