Trafikte ambulansa yumruklu saldırı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yer alan Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda kimliği belirsiz bir şahıs trafikte 'yol verme' mevzusu sebebiyle bir ambulansın şoförü ile tartışma yaşadı. Araçlardan inen sürücüler tartışmayı bir süre bulvar üzerinde devam ettirdi.

"BENİ TANIYOR MUSUN?"

Ambulans şoförü daha sonra aracına bindi. Ancak bu esnada koşarak ambulansa yaklaşan otomobil şoförü, "Beni tanıyor musun?" diye bağırdı ve hakaretler savurdu. Ambulans sürücüsü ise bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafında cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.