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Trafikte ambulansa yumruklu saldırı

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Adana'da bir şahıs ambulansın camını yumruklayıp, "Beni tanıyor musun?" diyerek sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yer alan Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda kimliği belirsiz bir şahıs trafikte 'yol verme' mevzusu sebebiyle bir ambulansın şoförü ile tartışma yaşadı. Araçlardan inen sürücüler tartışmayı bir süre bulvar üzerinde devam ettirdi.

"BENİ TANIYOR MUSUN?"

Ambulans şoförü daha sonra aracına bindi. Ancak bu esnada koşarak ambulansa yaklaşan otomobil şoförü, "Beni tanıyor musun?" diye bağırdı ve hakaretler savurdu. Ambulans sürücüsü ise bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafında cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Trafikte ambulansa yumruklu saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGÖKHAN UZUNALİ :

Umuyorum ilgili savcı arkadaşı tanıyacaktır. Ama sadece umuyorum

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