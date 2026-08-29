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Ambulans şoföründen otobüs şoförüne yumruklu saldırı

Ambulans şoföründen otobüs şoförüne yumruklu saldırı
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Adana'da ambulans şoförü, trafikte yol verme tartışması nedeniyle otobüs şoförünü darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, hastanın olmadığı ambulansın sürücüsü hakkında idari inceleme başlatıldı. Şoförler birbirinden şikayetçi oldu.

Adana'da bir ambulans şoförü, trafikte yol verme tartışmasında otobüs şoförünü darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. 01 J 0392 plakalı özel halk otobüsü şoförü Berke Ö., seyir halindeyken ambulans sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ambulans sürücüsü aracından inip otobüse binerek şoförü darbettti. Otobüsteki yolcuların araya girmesiyle sona eren kavga, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

"Araçtan inerek beni darp etmeye başladı"

Seyir halindeyken ambulans sürücüsünün otobüse yanaşarak neden yol vermediğini sorduğunu söyleyen Berke Ö., "Seyir halinde başka araçlar olduğu için kendisine yol veremediğimi söyledim. Bunun üzerine ambulansın önünü aracıma kırdı. Daha sonra araçtan inerek beni darp etmeye başladı. Boğazımı sıktı, yüzüme yumruk attı ve yüzümü çizerek saldırdı. Olay sırasında aracımın ön camı ve kaportası da hasar gördü" dedi.

"Ambulansın içerisinde hasta yoktu"

Darp raporu alarak şikayetçi olacağını ifade eden Berke Ö., "Ambulansın içerisinde hasta yoktu, sadece 2 hemşire vardı ve sireni de çalmıyordu. Ancak ambulansın içerisinde hasta bulunması ya da benim aracımda yolcularımdan birinin rahatsızlanması durumunda yaşanabilecekleri düşünmek bile istemiyorum. Bir sağlık çalışanının bu şekilde şiddete başvurmasını doğru bulmuyorum. Kendisi doğrudan şiddet eğiliminde bulundu ve beni darp etti. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım ve darp raporu alacağım. Araçta oluşan hasarla ilgili de şikayetçi olacağım" şeklinde konuştu.

Öte yandan Adana İl Sağlık Müdürlüğü yaşanan tartışmayla ilgili ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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