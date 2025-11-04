Haberler

Adana'da Alkollü İçki Hırsızlığı: Hükümlü Tutuklandı

Güncelleme:
Adana'da 8 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, çalıntı motosikletle çerezciden 24 adet alkollü içki çaldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Tutuklanan şahıs, içki alma isteğiyle hareket ettiğini savundu.

Adana'da 8 yıl hapis cezası bulunan şahsın çalıntı motosikletle bir çerezciden 24 adet alkollü içecek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanarak tutuklanan hükümlünün, "Canım çok içmek istedi, aldım" diye savunma yaptığı öğrenildi.

Olay, 15 Ekim günü Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı üzerindeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.C.A. (34) çalıntı motosiklet ile gezdiği sırada çerezcinin önünde kasadaki alkollü içkileri gördü. İş yerinin önüne gelen F.C.A., içkilerin olduğu kasayı çalıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi H.A.'ın şikayeti üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan güvenlik kamera incelemesinde şüphelinin hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasıyla aranan F.C.A. olduğu tespit edildi. Adresi belirlenen hükümlü polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı çalıntı motosiklet de ele geçirilip sahibine teslim edildi.

Emniyetteki ifadesinde "Ben geçimimi günlük işler yaparak sağlarım. Olay günü de canım çok bira içmek istedi. Bir kasa bira alıp çıktım. Aldığım biraları da içtim" diyen şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel



