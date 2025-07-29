Adana'da Aile İçi Cinayet: Anne ve Kız Toprağa Verildi

Adana'da eşi tarafından öldürülen anne ve kızı yan yana toprağa verildi. Eşi ve kızını öldüren baba da aynı mezarlıkta farklı bir alana defnedildi.

Olay, dün akşam Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İnfaz koruma memuru Eyüp Verimli (36), iddiaya göre maddi sorunlar nedeniyle yaşadığı bunalım sonrası eşi Merve (36) ve kızı Elif Verimli'yi (8) evlerinde tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Olay sonrası yapılan otopsilerin ardından Merve ve Elif Verimli'nin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Gözyaşları içinde Buruk Mezarlığı'na getirilen anne ve kızı, yan yana kazılan mezarlara defnedildi. Eyüp Verimli ise aynı mezarlıkta farklı bir alana defnedildi.

Olayın perde arkasından maddi sıkıntılar çıktı. Bir süredir borçları nedeniyle bunalıma giren Eyüp Verimli'nin eşiyle maddi meseleler yüzünden sık sık tartıştığı öğrenildi. Olay günü çıkan şiddetli tartışmayı duyan komşular kapıya dayandı, çiftin küçük kızları Ş.E. (6) ise korkuyla evden dışarı kaçtı. Kapıyı kapatan Eyüp Verimli, yatak odasında önce eşini ardından da küçük kızını başlarından tek kurşunla vurarak öldürdü. Olay sonrası aynı silahla intihar etti. - ADANA