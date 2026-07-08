Sabah süt sağmaya inmişti, elektrik akımından hayatını kaybetti

Adana'da sabah saatlerinde inek sağmak için ahıra giren 60 yaşındaki adam, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, Kozan ilçesine bağlı İdem Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde ineklerini sağmak üzere ahıra inen 60 yaşındaki Bahri Tokuş, bir anda elektrik akımına kapıldı. Tokuş'un fenalaştığını fark eden yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahri Tokuş, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tokuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı