Adana'da Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde çıkan ağaçlık alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde bulunan Gürselpaşa Mahallesi'nde ağaçlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede alevler ağaçları ve çevresindeki çöpleri yakarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa