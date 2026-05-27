'13 dakikada kurbanı keserim' diyen acemi kasap kendini kesti

Adana’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar yine hastanelerin yolunu tuttu. Kurban kesimi sırasında kendini yaralayan çok sayıda vatandaş acil servislere başvurdu.

Bayram namazının ardından kent genelinde kurban kesimleri başladı. Ancak bazı vatandaşlar hayvanların darbeleri ve kesici aletler nedeniyle yaralandı. Yaralananlar hastanelerin acil servislerinde tedavi altına alındı.

“KURBAN YERİNE KENDİ PARMAĞINI KESTİ”

Kurban kesimi sırasında parmağını kesen Muhammet Çapkın, arkadaşıyla birlikte Yüreğir Devlet Hastanesi’ne geldi. Çapkın’ın arkadaşı yaşananları anlatarak, “Ben kasabım dedi, ‘13 dakikada kurbanı kesip parçalayacağım’ dedi. Biz de inandık. Kurbanı tuttu, çevirdi. Bir baktık kan akıyor. Kurban yerine parmağını kesmiş. Kurban yerine kendi kanını akıttı” ifadelerini kullandı.

“KASABA YARDIM EDERKEN ELİM KESİLDİ”

Kurban kesimi sırasında eli kesilen Yiğit Öztürk de tedavi için Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Öztürk, “Dana keserken ustanın bıçağıyla elim kesildi. Dikiş atılması gerekiyormuş. Sabahtan bu yana 20 dana kestik. Normalde kasap değilim, şoförlük yapıyorum. Ama bu işten de anlıyorum. Kasaba yardım ederken elim kesildi” dedi.

Tedavisinin ardından Öztürk’ün, nöbetçi cerrahın bulunduğu hastaneye motosikletle gittiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı