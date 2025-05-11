Galatasaray Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
ABD Hazine Bakanı: Çin ile ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi

Tarife savaşlarında ateşkes! ABD, Çin ile ticaret anlaşmasına vardı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı

Adana'da 8 yaşındaki çocuğa sokakta saldırı! Yerde sürüklediler

Adana'da 8 yaşındaki çocuğa sokakta saldırı! Yerde sürüklediler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, evinin önünde oynayan 8 yaşındaki çocuk, yoldan geçen motosikletli 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin çocuğu elbisesinden tutarak yerde sürüklediği görüldü.

Adana Yüreğir'de motosikletle yolda geçen üç kişi, sokakta yürüyen 8 yaşındaki çocuğu elbisesinden tutarak yerde sürükledi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde tepki çeken bir olay yaşandı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde, evinin önünde oynayan 8 yaşındaki çocuk, yoldan geçen motosikletli 3 kişinin saldırısına uğradı.

YERDE SÜRÜKLEDİLER

Saldırganlardan biri çocuğu elbisesinden tutarak yerde sürüklediği görüldü. Yaşananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup etti

Beşiktaş yıldızlarıyla şov yaptı! Avrupa umutlarını artırdı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.