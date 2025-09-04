Haberler

Adana'da 69 Yaşındaki Şüpheli Cinsel İstismardan Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 69 yaşındaki F.D., bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak tutuklandı. Çocuğun durumu ailesine bildirmesinin ardından başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 69 yaşındaki şüpheli cinsel istismar suçundan yakalanıp tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Akdam Mahallesi Kösrelik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli F.D. (69) bir çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken Jandarma Suç Araştırma Timleri de çalışma yaptı. Mahalleden kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
