16 yaşındaki kız çocuğu, kendisini istismar eden fırıncıyı cep telefonuyla kaydetti

Adana'da yaşayan 16 yaşındaki bir kız çocuğu, fırında çalıştığı sırada 63 yaşındaki fırıncı tarafından cinsel tacize uğradı. Olayı cep telefonuyla görüntüleyen kız çocuğu, polise başvurarak şikayetçi oldu. Tacizci fırıncı tutuklandı.

Adana'da 63 yaşındaki fırıncı, annesi ve babası ayrı olduğu için dedesinin yanında yaşayan ve okul harçlığını çıkarmak için fırında çalışmaya başlayan 16 yaşındaki kız çocuğuna "cinsel organın" göstererek taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Kız çocuğu o anlar cep telefonuyla görüntüledi.

OKUL HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İSTEMİŞTİ

Yüreğir ilçesinde 28 Ekim günü meydana gelen olayda anne ve babası ayrı olduğu için dedesinin yanında yaşayan 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi E.A. bundan 3 ay önce okul harçlığını çıkarmak için bir fırında kasiyer olarak işe başladı. İlk başlarda her şey normal giderken, son bir haftada iş yeri sahibi 63 yaşındaki 3'ü kız 4 çocuk babası R.A. kız çocuğunu elle ve sözle taciz etmeye başladı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Kız çocuğunun fırın sahibini ittirmesine ve terslemesine rağmen bu devam etmeye başladı. 27 Ekim günü de kimse yokken bu kez fırın sahibi pantolonunu yırtıp kız çocuğuna cinsel organını gösterdi.

O ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

28 Ekim günü de fırın sahibi yine cinsel organını kız çocuğuna gösterince bu kez E.A. bu anları cep telefonuyla görüntüleyip polis merkezine giderek fırıncıdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis fırına gelip yaşlı adamı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen yaşlı adam "çocuğa cinsel istismar girişiminden" tutuklandı.