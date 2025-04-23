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Adana'da 6 Bin Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

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Adana'da bir evde yapılan operasyonda 6 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilen Emrah A., 'İçiciyim' diyerek savunmasına rağmen tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştıktan sonra şüphelinin evinde arama yaptı.

Valizinde 6 bin uyuşturucu hap çıktı, "İçiciyim" diyerek paçayı kurtarmak istedi

ADANA - Adana'da evindeki valizin içerisinde 6 bin adet uyuşturucu hap yakalatan şüpheli "İçiciyim" savunması yapsa da tutuklanmaktan kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emrah A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, valiz içerisine gizlenmiş şekilde 6 bin 48 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan Emrah A., ifadesinde satıcı olmadığını, uyuşturucu maddeleri kişisel kullanım amacıyla bulundurduğunu öne sürdü. Ancak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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