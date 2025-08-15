Adana'da 6.5 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 6.5 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda 6 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekipleri 6 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelenilen bir kamyon durduruldu. Araçta yapılan aramada 6 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü ise gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
