Adana'da 5 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Yolun Yapılması Talep Ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kozan- Kayseri yolunda meydana gelen ve biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından, bölgede nöbet tutun ailelere muhtarlar da destek vererek, yolun bir an önce yapılmasını istedi.

18 Ağustos'ta Kozan- Kayseri yolu 41. kilometresi Marankeçili Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, Engin Eldaş'ın kullandığı otomobil virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü, annesi Fatma Eldaş (42), Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve 8 aylık Defne bebek hayatını kaybetti. Karayollarının sorumluluğundaki yolun, 35 yıldır yapılmadığını ileri süren aile fertlerinin nöbetlerine muhtarlar da destek verdi. Muhtarlar, 35 yıldır tamamlanamayan yolun bitirilmesini ve ölüm virajlarına önlem alınmasını istedi. Yolun sağlıklı bir şekilde ulaşıma açılmasıyla, Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan önemli bir ticaret güzergahının da kazandırılacağına da dikkat çekildi.

"5 kişi ölünce sesimiz duyuldu"

Salmanlı Mahalle Muhtarı İlyas Köse, "Yolumuzda 35 yıldır devam eden bir çalışma var. Yetkililere sorduğumuzda bir cevap alamıyoruz. 5 kişiyi kaybettik, ondan önce de birçok kaza oldu. 5 kişi ölünce sesimiz duyuldu. 35 yıldır bitmeyen bir yol hikayesi var. Şu an yolun 41 kilometresi belirsiz durumda. 120 kilometrelik yolun yalnızca 40 kilometresi yapıldı. Geri kalan bölüm eski, bariyer yok. 5 kişi öldükten sonra levhalar dikildi. Bu yol çok önemli. Mersin ve Adana limanlarından Kayseri'ye, İç Anadolu'ya bağlanan ticari bir güzergah" diye konuştu.

"Bir makineyle düzeltilebilecek virajda 5 kişi öldü"

Yukarı Keçili Mahalle Muhtarı Rafet Elbüken ise yolun yıllardır tamamlanamamasına tepki gösterdi. Elbüken, "Mahallemizde 5 kişi bu yolda hayatını kaybetti. Bizim siyasi bir sorunumuz yok, bu bir parti meselesi değil. Bir makinenin bir günde düzeltebileceği virajda 5 kişi öldü. Bu yolun yapılmaması kabul edilemez. Senelerdir uzatılıyor. Yetkililerin hızla çözüm bulmasını ve bariyer konulmasını istiyoruz" dedi.

"Bu yol acilen yapılmalı"

Yukarı Keçili Mahallesi'nden Ercan Kaplan ise, "Bu yolda ömrümüz geçti. Levhalar ölümlerden sonra konuldu. Görev Allah rızası için yapılır, kaza olduktan sonra değil. Biz bu yol tamamlanana kadar gece gündüz burada olacağız. Rize'den Kayseri'ye araçla çekici koysanız gelir. Biz burada her adımda vites değiştiriyoruz. Gelirken bile birkaç kaza atlattık. Artık bu yolun yapılmasını istiyoruz. Bir kaza olduğunda kendi aracıma yükledim, çektim. Adam bana 'Sen Hızır gibi geldin' dedi. Bu yol acilen yapılmalı" diye konuştu. - ADANA