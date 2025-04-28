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Adana'da 5 Çocuk Annesi Kadın Kocasının Bıçaklı Saldırısında Hayatını Kaybetti

Adana'da 5 Çocuk Annesi Kadın Kocasının Bıçaklı Saldırısında Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 5 çocuk annesi Rabia Şen, eşi S.Ş. tarafından evde çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da 5 çocuk annesi kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi 263. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk annesi Rabia Şen ile eşi S.Ş. (44) arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.Ş., Rabia Şen'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Şen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, nöbetçi savcı olay yerinde inceleme yaptı. S.Ş.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Çiftin daha önce sık sık kavga ettikleri, Rabia Şen'in bir süre evi terk ettiği, ardından eşiyle barışarak geri döndüğü ancak sorunlarının devam ettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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