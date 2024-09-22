Adana'da 4 Polis Memuruna Başarı Belgesi Verildi

Adana'nın Feke ilçesinde 4 polise başarı belgesi verildi.

Feke İlçe Emniyet Amirliğinde görevli 4 polis memuruna kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve hayvan çalan hükümlülerin yakalanmasında üstün gayret gösterdikleri için Feke Kaymakamı Şafak Karaca tarafından başarı belgesi verildi. Karaca, yaptığı açıklamada, "İlçemizde vuku olan büyükbaş hayvan hırsızlığı girişimi sonrası yapılan ısrarlı takip ve operasyonla, bölgede hayvan hırsızlığı ve birçok suçtan aranan şahısların yakalanmasında gösterdikleri gayret nedeniyle ilgili polislerimizi başarı belgesi ile ödüllendirdik. Kentimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm emniyet personeline buradan teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra polislere başarı belgeleri takdim edildi. - ADANA