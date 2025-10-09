Haberler

Adana'da 4 kilo metamfetamin yakalattılar, "Kahve içiyorduk" savunması yaptılar

Adana'da yabancı uyruklu 3 kişi, yaşadıkları evde 4 kilo 267 gram metamfetamin ile yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, M.H., M.A. ve M.M. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Adana'da yabancı uyruklu 3 torbacı yaşadıkları evde 4 kilo 267 gram metamfetamin ile yakalandı. Şüpheliler emniyetteki sorgusunda "Kahve içiyorduk, uyuşturucudan haberimiz yok" diye savunma yapması dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu olan M.H. (49), M.A. (28) ve M.M.'in (26) uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit etti. Söz konusu şüpheliler Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir müstakil evde kaldıkları belirlendi. Eve yapılan operasyonda yabancı uyruklu 3 şüphelide yakalandı. Evde yapılan arama çalışmalarında 12 paket halinde toplamda 4 kilo 267 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki ifadesinde "Kahve içip, muhabbet ediyorduk. Uyuşturucudan haberimiz yok" şeklinde pişkin savunma yaptığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
