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Adana'da 4 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Adana'da 4 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Adana'da 4 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Adana'da kente uyuşturucu madde getirdiği öne sürülen 2 şüpheli, narkotik ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Otomobilde dedektör köpeği 'Hulk' ile yapılan aramada halının altında 11 paket halinde 4 kilo 750 gram metamfetamin bulundu; şüpheliler tutuklandı.

Adana'da kente uyuşturucu madde getirdiği öne sürülen 2 şüpheli, narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Dedektör köpeği "Hulk" ile otomobilde yapılan aramada, araç halısının altında 11 paket halinde 4 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.P. (40) ile K.A.'nın (25) kente uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, H.P.'nin kullandığı otomobilin yerini tespit ederek aracı takibe aldı.

Bir süre takip edilen otomobil, narkotik ekipleri tarafından durduruldu. Narkotik dedektör köpeği "Hulk" ile araçta arama yapan ekipler, köpeğin ön yolcu koltuğunun bulunduğu bölümdeki paspasa tepki vermesi üzerine araç halısını kaldırdı. Halının altında 11 paket halinde toplam 4 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan H.P. ile yolcu konumundaki K.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan H.P. ile K.A.'nın emniyetteki ifadelerinde, "Uyuşturucudan haberimiz yok" dedikleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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