Adana'da 323 Polis Adayı Mezun Oldu

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen törenle 31. dönem eğitim programını tamamlayan 323 polis adayı yemin ederek mezun oldu.

POMEM Spor Salonu'nda gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene, polis adaylarının aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, POMEM Müdür Vekili Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıgaç, polisliğin sorumluluk gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çekerek, "Bu üniforma; halkın güveni, devletin ciddiyeti ve şehitlerimizin emanetidir. Unutmayın, her polis gerektiğinde bir gazi, bir şehit adayıdır," dedi.

Törene video mesajla katılan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı da mezunları tebrik etti. Dönem birincisi Murat Şahin, yaş kütüğüne plaket çakarak büyük alkış aldı. Ardından adaylar, hep birlikte yemin ederek resmen meslek hayatlarına 'merhaba' dedi. Müftü Vekili Hacı Ahmet Başaran'ın duasıyla devam eden programda, genç polisler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı.

Törenin sonunda ise duygusal bir sürpriz yaşandı. Polis adaylarından Kadir Avcu ve Mehmet Gürel Timurcioğlu, mezuniyet coşkusunu evlilik teklifleriyle taçlandırdı. Avcu, Nurdane Gürbüz'e; Timurcioğlu ise Didem Küçük'e evlenme teklif ederek salonda alkış fırtınası estirdi. - ADANA