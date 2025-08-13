Adana'da 3 Binden Fazla Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Adana'da narkotik polislerinin arama yaptığı bir otomobilin stepne yerinde 3 binden fazla sentetik ecza ele geçirildi. Aracında uyuşturucu hap yakalatan şüpheli, "Ben içerim satmam, ucuz bulduğum için çokça satın aldım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaoğlu Mahallesi'nde O.M.'nin (24) kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada stepne yerinde bulunan poşetin içerisinden 3 bin 219 adet sentetik ecza olarak geçen uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde "Ben içerim satmam, aracın bagaj bölümündeki stepne kısmı çürümüştü, vida ile kendim kapattım, ucuz bulduğum için çokça satın aldım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA