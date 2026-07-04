Adana'da 22 firari hükümlüye operasyon

ADANA (İHA) – Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Kasten yaralama' ve 'Yağma' gibi suçlardan hapis cezaları bulunan 22 firariye yönelik çalışma yaptı. 4 yıldan 25 yıla kadar haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 22 firari hükümlü, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı