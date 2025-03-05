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Adana'da 20 yaşında genç adam sulama kanalında ölü bulundu

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, sulama kanalındaki köprü altında 20 yaşındaki bir şahıs başından vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu inceleniyor.

Adana'da sulama kanalındaki köprü altında 20 yaşındaki bir şahıs tabanca ile başından vurularak ölmüş halde bulundu.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde yürüyen vatandaşlar Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ ARAŞTIRILIYOR

Polisin incelemesinden başından vurulduğu anlaşılan H.E.Ç.(20)'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılacak incelemeyle belirleneceği öğrenildi. Öte yandan, olay yerine gelen şahsın yakınları gözyaşına boğuldu.

Adana'da 20 yaşında genç adam sulama kanalında ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Kesin cinayettir adana da mafya kılıklı en ufak şeyde adam öldüren çok

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

adanada yaşam...vahşi yaşam belgeseli gibi

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