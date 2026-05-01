Adana'da 20 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da bir otomobilin bagajındaki çuvallardan 20 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan arama çalışmasında bagajda bulunan çuvallarda 20 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan M.U,. Z.D. ve S.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 2 şüpheli tutuklandı. - ADANA

