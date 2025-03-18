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2 organize suç örgütü çökertildi, 80 şüpheli yakalandı

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Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda iki organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında elebaşlarının da bulunduğu 80 kişi yakalanırken, adreslerden adeta cephanelik çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını C.T. ve H.T'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 80 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 48'inin tutuklandığını ve 19'u hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldığını, diğerlerinin ise işlemlerine devam edildiğini bildirdi.

ADRESLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

"Hiçbir suçlunun, hiçbir çetenin, hiçbir karanlık odağın, bu güzel şehrin huzurunu bozmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Haraç İsteme ve Zorla Para Alma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu ve Silah Ticareti' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 19 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet el bombası, 7 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Adana Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

2 organize suç örgütü çökertildi, 80 şüpheli yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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