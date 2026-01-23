Haberler

Aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Adana'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı. E.K. ve S.K. cezaevine gönderildi.

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlüyü yakalamak için araştırma yaptı.

Jandarma ekipleri, 33 suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ile "dolandırıcılık" ve "firar" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K'yi merkez Sarıçam ilçesinde yakaladı.

E.K. ve S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADANA



