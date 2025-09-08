Haberler

Adana'da 2.4 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 2.4 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da jandarma ekipleri, durdurdukları bir kamyonda 2 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da 2 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine plakası belirtilmeyen bir kamyoneti durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 2 milyon 400 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a sert tepki

Açtı ağzını yumdu gözünü! A Milli Takım'a olay tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.