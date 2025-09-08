Adana'da 2.4 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 2 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine plakası belirtilmeyen bir kamyoneti durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 2 milyon 400 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü. - ADANA