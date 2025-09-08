Adana'da 2.4 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri, durdurdukları bir kamyonda 2 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine plakası belirtilmeyen bir kamyoneti durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 2 milyon 400 bin makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa