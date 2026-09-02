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Kozan'da 17 Yıl Ceza Kaçağı Yakalandı

Kozan'da 17 Yıl Ceza Kaçağı Yakalandı
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Adana’nın Kozan ilçesinde, jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.A. yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.A. yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Kozan JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.A. yakalandı.

İlçe jandarma komutanlığına getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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