Adana'da 16 yaşındaki çocuk silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarak izini kaybettirdi.

Adana'da 16 yaşındaki çocuk, arkadaşları ile sohbet ettiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Sarıçam Deresi kenarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erkan Efe D. (16) arkadaşlarıyla dere kenarında oturup sohbet ettiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi Erkan Efe'ye tabancayla defalarca ateş açtı. Çocuk açılan ateş sonucunda başından, boynundan ve göğsünden vurularak kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erkan Efe D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA