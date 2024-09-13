Adana'da 16 hükümlü uyuşturucu suçundan yakalandı
Adana'da Narkotik polisleri, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 16 hükümlüyü operasyonla yakaladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-18 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 16 hükümlüyü yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Çalışma neticesinde hükümlülerin saklandıkları adresler tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Adana'da narkotik polisleri, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 16 hükümlüyü operasyonla yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-18 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 16 hükümlüyü yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Çalışma neticesinde hükümlülerin saklandıkları adresler tespit edildi.
Söz konusu 16 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA